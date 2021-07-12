Украина Поддержала Melovin: Солистка группы KAZKA призналась, что она квир

2021-07-12 19:00

 

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что считает себя квир-человеком. Об этом она рассказала в программе Светская жизнь.

Так, певица поддержала своего коллегу - артиста Melovin, который на сцене фестиваля Atlas Weekend признался, что он квир.

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды, все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - это люди, немного нестандартны во всех проявлениях нашей культуры. Поэтому это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если нужно", - сказала певица.

Также она отметила, что о бисексуальности Melovin знала еще задолго до того, как он публично в этом признался.

Она назвала его смелым человеком.

"Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. Melovin - очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально", - рассказала Зарицкая.

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