Життя Співак Melovin оголосив про вихід своєї дебютної книги відвертих спогадів та роздумів

2025-10-11 13:34

Співак Melovin оголосив про вихід своєї дебютної книги під назвою Я НЕ ХОТІВ ЦЕ ПИСАТИ. У ній артист зібрав найвідвертіші спогади та роздуми, підсумувавши десятирічний досвід у світі шоу-бізнесу.

"Моя перша книга. 10 років у світі шоу-бізнесу. Це багато чи мало? "Я НЕ ХОТІВ ЦЕ ПИСАТИ". Книга - сповідь. Книга - натхнення. Книга - відповіді. Книга - скандал"-зазначив артисту своєму Telegram-каналі.

В анотації до видання йдеться, що книга поєднує автобіографічний реалізм, психологічний щоденник і маніфестність. У ній артист ділиться особистими переживаннями, пропонує читачам подивитися на знайомі ситуації під новим кутом, а також додає поради й завдання для саморефлексії.

Крім того, виконавець запропонував шанувальникам обрати фінальну обкладинку книги -кольорову чи чорно-білу. Передпродаж Я НЕ ХОТІВ ЦЕ ПИСАТИ відкриють лише на 24 години, і всі, хто встигне придбати книгу, потраплять до розділу Подяка у фінальній версії.

