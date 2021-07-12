Детали Европейские СМИ: Больше половины украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан

2021-07-12 19:55

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняет власть во главе с президентом Владимиром Зеленским. Так считают 57,5% украинцев, которые были опрошены в рамках исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), сообщает европейское издание EUToday.

При этом 64,5% респондентов уверены, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

Однако судебный процесс не просто не скажется негативно, а наоборот, приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь", считает 67,1% респондентов.