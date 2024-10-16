Политика Байден планирует во время визита в Германию встретиться с тремя европейскими лидерами, - CNN

2024-10-16 16:05

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует поездку в ФРГ, во время которой встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом пишет CNN, информирует «ЕП».

По данным собеседников журналистов, ожидают, что Байден возобновит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Недавно спикер немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

По словам спикера, правительство Германии находится в тесной консультации с правительством США относительно деталей визита. Он пока не смог предоставить никаких подробностей.

В то же время по данным издания Spiegel, официальные встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу, 18 октября.

Отметим, что государственный визит со всеми протокольными почестями был намечен на конец прошлой недели.

Как ранее сообщала Рубрика, президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу через ураган Мильтон, который приближается к США.

Сейчас заседание группы «Рамштайн», которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату еще не определили.

Однако представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заверил, что в периоды между встречами Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), известной как формат «Рамштайн», продолжается напряженная работа по координации и обеспечению поставок необходимого вооружения в Украину.