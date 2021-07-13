Украина Морская вода в Затоке в Одесской области признана опасной для здоровья

2021-07-13 13:24

В Затоке в Одесской области качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям. В трех рекреационных зонах отдыхающим не рекомендуется купаться, сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

"На 22 пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пгт Затока Белгород-Днестровского района не соответствовали гигиеническим требованиям три пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям: