ВОЙНА В Украине Рашисты вторую ночь подряд бьют по одному району Одесской области

2024-07-25 11:34

Рашисты в ночь на 25 июля второй раз за два дня атаковали Измаильский район. В результате атаки начался пожар, пострадали люди. Об этом сообщили Измаильская РГА и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.



"Враг вторую ночь подряд произвел обстрел юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район", - рассказал глава военной обладминистрации.



Он отметил, что россияне атаковали приграничные районы ударными беспилотниками.



"В результате падения обломков на частный дом пострадали два человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.



Чиновник добавил, что произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.



В Измаильской РГА отметили, что военные преступники рф атаковали 11 дронами город Вилково Измаильского района, где повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также зафиксировано попадание в частный дом.