ВОЙНА В Украине В Одесской области СБУ раскрыла банду, жестко "выбивавшую" деньги из военнообязанных

2023-12-05 09:24

В Одесской области нейтрализовали преступную группировку, члены которой выдавали себя за должностных лиц Службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За разные суммы "откупа" фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации.

Для "убедительности" злоумышленники подделали себе шевроны СБУ и предъявляли жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы. В случае отказа платить - рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.

Задокументирован факт вымогательства участниками банды в 20 тысяч долларов с местного жителя.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Они взяты под стражу и сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения;
  • незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ раскрыла еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу

2023-11-15 09:35

На Закарпатье задержали большую группу уклонистов, пытавшихся сбежать за границу

2023-11-06 14:31

СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу

2023-11-02 12:30

СБУ задержала рецидивиста, который хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в Приднестровье

2023-10-31 09:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У Міноборони Британії розкрили реальні втрати оккупаційної армії рф за час війни в Україні

2023-12-05 14:32

Катя Осадчая сообщила, что ее аккаунт в Telegram пытались взломать российские хакеры

2023-12-05 12:27

В Одесской области СБУ раскрыла банду, жестко "выбивавшую" деньги из военнообязанных

2023-12-05 09:24

ВСУ получат "длинные" ракеты Нептун. Также будут обновлены системы ПВО С-300 и Бук

2023-12-04 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Міноборони Британії розкрили реальні втрати оккупаційної армії рф за час війни в Україні 2023-12-05 14:32
Катя Осадчая сообщила, что ее аккаунт в Telegram пытались взломать российские хакеры 2023-12-05 12:27
В Одесской области СБУ раскрыла банду, жестко "выбивавшую" деньги из военнообязанных 2023-12-05 09:24
ВСУ получат "длинные" ракеты Нептун. Также будут обновлены системы ПВО С-300 и Бук 2023-12-04 22:15