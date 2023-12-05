В Одесской области СБУ раскрыла банду, жестко "выбивавшую" деньги из военнообязанных

В Одесской области нейтрализовали преступную группировку, члены которой выдавали себя за должностных лиц Службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
За разные суммы "откупа" фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации.
Для "убедительности" злоумышленники подделали себе шевроны СБУ и предъявляли жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы. В случае отказа платить - рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.
Задокументирован факт вымогательства участниками банды в 20 тысяч долларов с местного жителя.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Они взяты под стражу и сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.