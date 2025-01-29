Жизнь В Одесской области задержан работник ТЦК, который продавал повестки по 1000 долларов

2025-01-29 12:30

В Одесской области задержан работник ТЦК, который продавал повестки по 1000 долларов за штуку. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Отмечается, что работник ТЦК требовал от мужчины призывного возраста деньги за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Это давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а потом повысил цену еще на 2000 гривен.

По истечении срока действия за аналогичную плату злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки.

Фигурант был задержан в тот момент, когда получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту. Была изъята часть денег, полученных военнослужащим, его мобильный телефон, повестка, выписанная для клиента, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Сотруднику ТЦК объявлено подозрение в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.