Коронавирус У двух жительниц Закарпатья подозревают опасный штамм "Дельта"

2021-07-13 19:20

 

Известно, что одна из женщин две недели провела в реанимации.

У двух жительниц Закарпатья подозревают опасный штамм коронавируса "Дельта". Они недавно вернулись из России.

Как сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, анализы на определение типа заболевания отправили в Киев на прошлой неделе.

Известно, что одна из женщин две недели провела в реанимации. Именно поэтому ее анализы направили в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма "Дельта".

Сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны из больницы и находятся дома.

Напомним, коронавирус Дельта обнаружен в Украине. Заболевание выявили у женщины и ее сына, которые прибыли из России. Украинцам рассказали, по каким признакам можно понять, что произошло заражение индийским штаммом COVID-19.

Новый штамм коронавируса "Дельта" в три раза заразнее обычного. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Также мы сообщали, что 2 июля, вступило в силу решение Кабинета министров относительно изменений в карантинных норм для противодействия распространению штамма коронавируса “Дельта”.

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