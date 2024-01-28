Жизнь В Украине обнаружено 17 штаммов коронавируса, - Ляшко

2024-01-28 15:30

 

Вместе с новым вариантом COVID-19 "Дженни" в Украине циркулирует 17 штаммов вируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В Украине, по данным нашего эпиднадзора, циркулирует 17 штаммов Covid-19, в том числе и новый штамм, обнаруженный недавно - "Дженни". Если мы посмотрим, что у нас по заболеваемости, то видим рост до конца января количества случаев заболевания коронавирусом, но мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", - отметил министр.

Он добавил, что с середины октября гриппом и гриппоподобными заболеваниями переболело уже почти 2,5 млн человек, и, к сожалению, есть летальные случаи.

По его словам, количество госпитализаций совсем не такое, как было в 2020-2022 годах, инфекционные стационары спокойно справляются с тем количеством пациентов, которые попадают в больницы.

Ляшко предупредил, что второй пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется на февраль.

Министр напомнил, что вакцина против коронавируса есть в наличии и бесплатна, и для прививки необходимо обратиться к своему семейному врачу.

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