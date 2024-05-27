ВОЙНА В Украине ВС рф накапливают силы и готовятся к наступлению на границе двух областей Украины — ISW

2024-05-27 20:48

Оккупанты пытаются расширить свой плацдарм, говорят эксперты.

Российская армия накапливает свои силы в районе границы с Харьковской и Сумской областями, чтобы оттянуть и закрепить украинские силы недалеко от границы.

Об этом говорится в отчете экспертов Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на западе Белгородской области у границы с Украиной происходит концентрация российских сил в неизвестном количестве. Скорее всего, цель таких действий – зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, которые должны расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

Снимки спутника из района Грайворон-Борисовка-Пролетарский указывают на то, что в последние недели армия врага активизировала свою деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района. Однако на сегодняшний день точный размер возможной концентрации российских войск в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остается неясным.

Накануне спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил о возможности начала наступательных операций ВС РФ в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, чтобы растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

К тому же российская армия сосредотачивает ограниченные силы в Курской и Брянской областях недалеко от границы с Сумской областью. Поэтому даже ограниченная концентрация в этих областях может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего оттягивания и укрепления украинских сил в районе границы, считают эксперты.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области. Впоследствии Буданов был вынужден объяснять свое заявление и заверил, что по состоянию на 14 мая в приграничной области находилась небольшая группировка россиян.