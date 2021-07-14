Политика фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ

2021-07-14 11:39

В Киеве сегодня, 14 июля, во время митинга пенсионеров силовых структур, участники акции пытаются прорваться в Раду. 

"Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков", -  сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.

Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ. После неудавшегося прорыва в Раду ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.

Пенсионеры — бывшие представители МВД, которые в среду проводят акцию протеста в стоилце у Верховной Рады,  приехали из Львовской, Кировоградской, Харьковской, Закарпатской областей.

Они планируют проводить подобные акции также под зданиями Кабинета министров и Офисом президента. Люди требуют перерасчета выплат в соответствии с законом 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. А также выступают против принятия законопроекта №4668 относительно совершенствования пенсионного законодательства.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Легализация медицинского каннабиса: что решила Верховная Рада

2021-07-13 22:00

документ Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады - что на повестке дня

2021-07-12 13:02

Под зданием СБУ в Киеве устроили акции протеста националисты и анархисты

2021-07-09 13:02

​В три раза больше средней пенсии: какие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в 10 тысяч

2021-07-08 17:00

Еще новости в разделе "Политика"

Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье

2021-07-14 12:40

Бацька устроил зачистку! В Беларуси снова обыски у правозащитников и журналистов

2021-07-14 12:23

фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ

2021-07-14 11:39

Стало известно, о чем Зеленский говорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином

2021-07-14 11:01
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье 2021-07-14 12:40
Бацька устроил зачистку! В Беларуси снова обыски у правозащитников и журналистов 2021-07-14 12:23
фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ 2021-07-14 11:39
Стало известно, о чем Зеленский говорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином 2021-07-14 11:01