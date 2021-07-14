Политика фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ

2021-07-14 11:39

В Киеве сегодня, 14 июля, во время митинга пенсионеров силовых структур, участники акции пытаются прорваться в Раду.

"Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков", - сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.

Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ. После неудавшегося прорыва в Раду ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.

Пенсионеры — бывшие представители МВД, которые в среду проводят акцию протеста в стоилце у Верховной Рады, приехали из Львовской, Кировоградской, Харьковской, Закарпатской областей.

Они планируют проводить подобные акции также под зданиями Кабинета министров и Офисом президента. Люди требуют перерасчета выплат в соответствии с законом 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. А также выступают против принятия законопроекта №4668 относительно совершенствования пенсионного законодательства.