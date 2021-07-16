Украина фото Под Киевом водитель под наркотой насмерть сбил женщину и врезался в автозаправку

2021-07-16 13:24

Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения, который сбил женщину и врезался автозаправочную станцию. 

"Двигаясь по автодороге города Яготин 41-летний водитель автомобиля OPEL ASCONA не справился с управлением и допустил наезд на пешехода и столкновение с колонкой автозаправочной станции", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В результате аварии 62-летняя женщина получила тяжелые травмы, от которых умерла в Бориспольской больнице. 

Правонарушитель задержан, автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

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