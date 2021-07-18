Политика Аваков может стать вице-премьером – Арахамия

2021-07-18 13:30

 

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство в сентябре.

Источник: Арахамия в эфире канала "Украина24"

Прямая речь: "Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. ...Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре".

"Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьера, это тоже опция".

"Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли Аваков стать министром обороны, Арахамия сказал: "Мне кажется, что он не согласится на министерскую должность".

В то же время на вопрос, может ли Аваков занять должность премьер-министра, глава фракции "Слуги народа" сказал: "Я не думаю, что у нас есть на это голоса".

Предыстория:

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.

16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

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