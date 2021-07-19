Курьезы фото Для владельцев электромобилей Ford выпустил суровый парфюм с запахом бензина и резины

2021-07-19 12:03

Американская автомобилестроительная компания Ford при партнерстве парфюмерной компании Olfiction выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина.

Как сообщает The Verge, идея возникла в связи с переходом большого количества владельцев авто на электрические машины. Так, по запросу Ford в Европе был проведен опрос среди таких водителей.

Согласно его результатам, 20% участников исследования заявили, что при пересадке на электромобиль больше всего им не хватает запаха бензина, тогда как 70% водителей признали, что они будут скучать по запаху этого топлива.

Кроме запаха бензина, содержат нотки, напоминающие бензальдегид миндаля (запах, связанный с салонами автомобилей), и пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин.

Эти ароматы были смешаны с синим имбирем, лавандой, геранью и сандалом для получения дополнительных дымчатых, металлических и резиновых нот. Компания также включила "животный элемент", чтобы создать "ощущение лошадей". Однако приобрести Mach-Eau невозможно - духи пока не продаются.

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Курьезы

фото Для владельцев электромобилей Ford выпустил суровый парфюм с запахом бензина и резины 2021-07-19 12:03
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В Германии женщине выплатят 23 тысячи евро компенсации за то, что детский сад далеко от дома 2021-07-15 15:04
В Китае за плохое поведение родители оставили ребенка на необитаемом острове 2021-07-14 14:42