Курьезы фото Для владельцев электромобилей Ford выпустил суровый парфюм с запахом бензина и резины

2021-07-19 12:03

Американская автомобилестроительная компания Ford при партнерстве парфюмерной компании Olfiction выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина.

Как сообщает The Verge, идея возникла в связи с переходом большого количества владельцев авто на электрические машины. Так, по запросу Ford в Европе был проведен опрос среди таких водителей.

Согласно его результатам, 20% участников исследования заявили, что при пересадке на электромобиль больше всего им не хватает запаха бензина, тогда как 70% водителей признали, что они будут скучать по запаху этого топлива.

Кроме запаха бензина, содержат нотки, напоминающие бензальдегид миндаля (запах, связанный с салонами автомобилей), и пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин.

Эти ароматы были смешаны с синим имбирем, лавандой, геранью и сандалом для получения дополнительных дымчатых, металлических и резиновых нот. Компания также включила "животный элемент", чтобы создать "ощущение лошадей". Однако приобрести Mach-Eau невозможно - духи пока не продаются.