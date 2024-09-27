Мир В Норвегии установлен новый мировой рекорд по объемам продажи электромобилей

2024-09-27 18:28

В Норвегии продажи электромобилей установили новый мировой рекорд: среди новых автомобилей, приобретенных жителями страны за месяц, на электрокары пришлось 94%. Об этом информирует AFP.



В частности, в прошлом месяце продажи электромобилей в стране заняли 94% рынка, что стало новым мировым рекордом.



Наибольшей популярностью пользуется Tesla Model Y (18,8% продаж), также спрос есть на Hyundai Kona и Nissan Leaf.



В общей сложности в августе норвежцы купили 10 480 новых электромобилей. Вместе с тем с начала года общее количество электрокаров выросло до 68 435.



В свою очередь, в других странах Европы высокие цены и недостаточно развитая инфраструктура тормозят продвижение электромобилей.



Норвегия задалась целью до 2025 года продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Цель на 10 лет опережает соответствующие цели ЕС.



Страна предлагает широкие налоговые льготы, что делает электромобили конкурентоспособными.



В то же время, по данным ассоциации автопроизводителей Automobile Manufacturers Association, в июле в ЕС электромобили составляли 12,1% продаж новых автомобилей.