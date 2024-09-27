Мир В Норвегии установлен новый мировой рекорд по объемам продажи электромобилей

2024-09-27 18:28

В Норвегии продажи электромобилей установили новый мировой рекорд: среди новых автомобилей, приобретенных жителями страны за месяц, на электрокары пришлось 94%. Об этом информирует AFP.

В частности, в прошлом месяце продажи электромобилей в стране заняли 94% рынка, что стало новым мировым рекордом.

Наибольшей популярностью пользуется Tesla Model Y (18,8% продаж), также спрос есть на Hyundai Kona и Nissan Leaf.

В общей сложности в августе норвежцы купили 10 480 новых электромобилей. Вместе с тем с начала года общее количество электрокаров выросло до 68 435.

В свою очередь, в других странах Европы высокие цены и недостаточно развитая инфраструктура тормозят продвижение электромобилей.

Норвегия задалась целью до 2025 года продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Цель на 10 лет опережает соответствующие цели ЕС.

Страна предлагает широкие налоговые льготы, что делает электромобили конкурентоспособными.

В то же время, по данным ассоциации автопроизводителей Automobile Manufacturers Association, в июле в ЕС электромобили составляли 12,1% продаж новых автомобилей.

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В ISW оценили неудачный запуск ракеты Сармат в рф 2024-09-23 17:37