В Норвегии установлен новый мировой рекорд по объемам продажи электромобилей

В Норвегии продажи электромобилей установили новый мировой рекорд: среди новых автомобилей, приобретенных жителями страны за месяц, на электрокары пришлось 94%. Об этом информирует AFP.
В частности, в прошлом месяце продажи электромобилей в стране заняли 94% рынка, что стало новым мировым рекордом.
Наибольшей популярностью пользуется Tesla Model Y (18,8% продаж), также спрос есть на Hyundai Kona и Nissan Leaf.
В общей сложности в августе норвежцы купили 10 480 новых электромобилей. Вместе с тем с начала года общее количество электрокаров выросло до 68 435.
В свою очередь, в других странах Европы высокие цены и недостаточно развитая инфраструктура тормозят продвижение электромобилей.
Норвегия задалась целью до 2025 года продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Цель на 10 лет опережает соответствующие цели ЕС.
Страна предлагает широкие налоговые льготы, что делает электромобили конкурентоспособными.
В то же время, по данным ассоциации автопроизводителей Automobile Manufacturers Association, в июле в ЕС электромобили составляли 12,1% продаж новых автомобилей.