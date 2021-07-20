Украина фото В Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист

2021-07-20 09:21

В городе Бурштын Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист Игорь Цимбалистый. 

Как сообщает пресс-служба полиции в Ивано-Франковской области, 36-летний местный житель, который был за рулем автомобиля Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Tata.

В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, а три пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

По сообщению издания Галка, одним из пассажиров оказался футболист Цимбалистый, который умер в больнице, не приходя в сознание.

Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения. Установлено, что водитель был трезвым.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Одесской трассе фура на полном ходу снесла патрульное авто, погиб полицейский

2021-07-19 11:20

фото Под Киевом водитель под наркотой насмерть сбил женщину и врезался в автозаправку

2021-07-16 13:24

Нардеп Юрченко заявил, что не станет сдавать мандат из-за ДТП во Львове и положительных тестов на наркотики

2021-07-13 15:21

Страховая в шоке: Ревнивая китаянка разбила на парковке уникальный Ferrari, Porsche и Mercedes

2021-07-13 14:42

Еще новости в разделе "Украина"

Во время визита в Грузию Зеленский позвонил актеру Вахтангу Кикабидзе

2021-07-20 09:40

фото В Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист

2021-07-20 09:21

Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам

2021-07-20 08:45

Украинцам подняли тарифы до 175%: что изменилось за год

2021-07-19 21:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Во время визита в Грузию Зеленский позвонил актеру Вахтангу Кикабидзе 2021-07-20 09:40
фото В Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист 2021-07-20 09:21
Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам 2021-07-20 08:45
Украинцам подняли тарифы до 175%: что изменилось за год 2021-07-19 21:20