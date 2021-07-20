Украина фото В Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист

2021-07-20 09:21

В городе Бурштын Ивано-Франковской области в ДТП погиб украинский футболист Игорь Цимбалистый.

Как сообщает пресс-служба полиции в Ивано-Франковской области, 36-летний местный житель, который был за рулем автомобиля Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Tata.

В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, а три пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

По сообщению издания Галка, одним из пассажиров оказался футболист Цимбалистый, который умер в больнице, не приходя в сознание.

Водитель грузовика и его пассажир получили незначительные повреждения. Установлено, что водитель был трезвым.