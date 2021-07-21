Украина В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект

2021-07-21 11:20

В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта - 5805.

Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Законопроетом предлагают запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

Согласно документу, продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме спиртного и табачных изделий, не продаются. За нарушение запрета магазины, будут платить штраф - 23 790 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации: четкий ответ Минздрава

2021-07-17 13:30

Жара и фуры: С сегодняшнего дня грузовому транспорту запретили въезд в Киев

2021-07-09 11:01

Приметы и запреты на Ивана Купала: что можно и нельзя делать

2021-07-06 16:20

В Норвегии выплатят компенсации всем пострадавшим от вакцины AstraZeneca

2021-07-02 15:15

Еще новости в разделе "Украина"

Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ

2021-07-21 11:39

В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект

2021-07-21 11:20

Обнародован график повышения пенсий для украинцев до 2023 года - семь этапов перерасчета

2021-07-21 10:41

КАРТА В Украине объявили штормовое предупреждение - чего ждать от погоды 21 июля

2021-07-21 09:21
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ 2021-07-21 11:39
В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект 2021-07-21 11:20
Обнародован график повышения пенсий для украинцев до 2023 года - семь этапов перерасчета 2021-07-21 10:41
КАРТА В Украине объявили штормовое предупреждение - чего ждать от погоды 21 июля 2021-07-21 09:21