Украина В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект

2021-07-21 11:20

В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта - 5805.

Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Законопроетом предлагают запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

Согласно документу, продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме спиртного и табачных изделий, не продаются. За нарушение запрета магазины, будут платить штраф - 23 790 грн.