Життя У Львівській області викрили незаконну діяльність із виготовлення та збуту контрафактного алкоголю

2025-10-20 11:33

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили незаконну діяльність із виготовлення та збуту контрафактних підакцизних товарів на території регіону. Про це інформує пресслужа бюро.

Правоохоронці встановили особу, котра організувала підпільне виробництво та продаж алкогольних напоїв під виглядом продукції відомих торгових марок.

Готовий товар реалізовували як оптовими, так і роздрібними партіями.

У результаті обшуків, детективи вилучили: марки акцизного податку з ознаками підробки, 246 літрів рідини з ароматизаторами "Лимон" та "Шоколад", понад 4800 пляшок горілки різних найменувань та об’ємів, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, 1200 літрів рідини з характерним запахом спирту, обладнання для виготовлення та маркування продукції (станки для наклеювання етикеток, фени, шланги, лійки, спиртометри), корки з маркуванням, а також етикетки відомих торгових марок.

Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції становить понад 1,2 млн грн.

Нині триває досудове розслідування щодо незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.