Життя В Україні затвердили трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

2026-02-18 16:45

Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю українцями

До 2027 року передбачено розроблення рекомендацій щодо впровадження послуг із профілактики та запобігання вживанню алкоголю.

Паралельно держава запустить масштабні комунікаційні заходи, буде проведення національних просвітницьких кампаній із підвищення обізнаності населення про шкоду алкоголю.

План передбачає підвищення кваліфікації фахівців, які працюють із населенням. У 2026–2028 роках буде розроблено навчальні курси для медичних працівників і надавачів соціальних послуг щодо інформування громадян про ризики вживання алкоголю та популяризації здорового способу життя.

Окремий освітній блок присвячено ранньому виявленню та лікуванню розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Його реалізацію координуватимуть МОЗ та Національна служба здоров’я України.

Вперше на державному рівні закріплено поетапне впровадження послуг із раннього виявлення, діагностики та лікування розладів у центрах ментального здоров’я при медичних закладах.

Це означає фактичне створення національної мережі раннього втручання.