Украина фото Труханов заявил, что Одесса оказалась на грани катастрофы: угроза разрушения дамбы

2021-07-22 19:40

Из-за мощного ливня город оказался на грани природной катастрофы

В Хаджибейском лимане вода поднялась до уровня дороги, которая проходит по дамбе, защищающей Пересыпь.

Если бы дождь не прекратился, начался бы перелив, который мог закончиться разрушением дамбы и полным затоплением некоторых районов города. По словам мэра, в ближайшее время состоится экстренное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором обсудят ситуацию с дамбой и аркадийским ливневым коллектором, который не справляется с такими осадками.

С этим вопросом муниципалитет планирует выйти на уровень Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сегодня ночью в Одессе выпала двухмесячная норма осадков — 101 литр на квадратный метр (месячная норма — 45 литров). В мэрии заявили, что такого ливня в городе не было с 1988 года.