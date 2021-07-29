Украина В Украине ужесточили наказание за домашнее насилие: что изменится

2021-07-29 21:20

В четверг, 29 июля, президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ позволяет пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

Закон предусматривает, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Статистика

В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше — 225.

В 2020 году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию. Годом ранее, в 2019-м, таких дел втрое меньше — 626.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.