Украина В Минздраве рассказали, при каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана

2021-08-09 19:20

 

В Министерстве здравоохранения завершают подготовку к приему паломников-хасидов в Умани по случаю Рош ха-Шана (еврейского нового года), который в этом году будут отмечать три дня - с 6 по 8 сентября.

Паломникам разрешат въезд на территорию нашей страны. В при этом они должны придерживаться масочного режима. В случае повышенной температуры тела хасидов в Украину не пустят.

Об этом со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина сообщает пресс-служба ведомства.

Кузин, в связи с массовыми мероприятиями уже подписал соответствующее постановление. В нем содержатся базовые противоэпидемические требования к масочному режиму, температурному скринингу, особенностями пассажироперевозок и тому подобное.

В частности, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен мерят температуру всем паломникам лицам, их сопровождающих. К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, в которых при проведении температурного скрининга температура тела более 37,2 градусов или признаки респираторных заболеваний.

Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок. Уже в ближайшее время их доставят в Умань. Также ожидается доставка 50 000 экспресс-тестов.

Напомним, в прошлом году в разгар эпидемии Умань посетили не более 1,5 тысяч хасидов (обычно туда съезжаются десятки тысяч паломников со всего мира.

В прошлом году запретили въезд в страну для иностранцев накануне начала массового паломничества в Умань хасидов. При этом верующие не оставляли попыток попасть в Украину. Некоторые паломники подделывали документы и пытались нелегально въехать в Умань. А один из хасидов на польской границе выдавал себя за украинца.

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