Спорт фото Месси переходит в ПСЖ. Он уже вылетел с семьей в Париж

2021-08-10 16:20

34-летний Лионель Месси, одним из лучших футболистов всех времён, который ушел из каталонской "Барселоны", переходит в самый титулованный клуб Франции "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Во вторник, 10 августа, спортсмен уже вылетел из Барселоны в Париж.

Об этом пишет французская газета L’Equipe.

По информации издания, 34-летний спортсмен заключил контракт на два года с "ПСЖ" - до лета 2023-го.

Отец бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил, что его сын перейдет в французский футбольный клуб.

В сети также появилось видео, на котором запечатлено, что Месси с семьей приехал в аэропорт Барселоны, где его ожидали журналисты и болельщики.

Напомним, Лео Месси перестал быть игроком "Барселоны" 5 августа, после чего прослезился на прощальной пресс-конференции, посвященной его разрыву с клубом.

После этого появилась информация, что Месси хотят переманить в катарский клуб "Аль-Садд" и предлагают ему за это а миллиард евро.