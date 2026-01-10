Спорт Український захисник ПСЖ Ілля Забарний увійшов до рейтингу 100 найдорожчих гравців планети

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до переліку ТОП-100 найдорожчих футболістів у світі, що був складений CIES Football Observatory.

На думку джерела, центрбек парижан оцінюється в 69,7 млн євро. Дорожчі за нього в чемпіонаті Франції лише вісім його партнерів по ПСЖ, а найдорожчими гравцями клубу є Дезіре Дуе (134 млн) та Жуан Невеш (130).

Варто зазначити, що чинний володар золотого м'яча Усман Дембеле в цьому списку відсутній, що свідчить про те, що його вартість нижча за 62 мільйони євро.

Найдорожчим футболістом світу вважається Ламін Ямаль (Барселона, 343 млн), за ним ідуть Ерлінг Голанд (Ман Сіті, 255 млн) та Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид, 201 млн).

ТОП-20 найдорожчих гравців світу