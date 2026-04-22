Французькі прокурори викликали американського мільярдера Ілона Маска на допит

Французькі прокурори викликали американського мільярдера Ілона Маска на добровільний допит у межах розслідування щодо його платформи Х. Про це повідомляє France24.
Офіційні особи не надали жодних подробиць щодо місця і часу запланованої бесіди з Маском.
Зазначається, що французька влада надіслала виклик Маску у лютому у межах розслідування, розпочатого у січні 2025 року, через звинувачення у використанні алгоритму X для втручання у французьку політику.
Згодом розслідування розширили, включивши перевірку щодо поширення чат-ботом Grok матеріалів, які заперечують Голокост, та сексуальних дипфейків.
На початку лютого було проведено обшуки в паризьких офісах Х, які у компанії назвали "політизованими" рейдами та "зловживанням процесуальними діями".
Тоді паризька прокуратура також викликала Маска і тодішню гендиректорку Лінду Яккаріно на добровільні допити як "фактичних та юридичних керівників платформи Х на момент подій". Маск назвав це "політичною атакою".
Яккаріно пішла з посади гендиректора Х у липні минулого року після двох років роботи.
Прокурор Парижа Лора Бекко у лютому заявила, що співробітників компанії Х також викликано у період з 20 по 24 квітня "для надання свідчень".
Як заявили у прокуратурі Парижа, явка викликаних на добровільний допит не є обов’язковою умовою для продовження розслідування.
Французьке розслідування зосереджується на підозрах у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема у співучасті у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми та запереченні злочинів проти людяності.