Украина В Украине налоговая будет проверять расходы граждан, сопоставляя их с официальными доходами

2021-08-12 09:21

В Украине планируют внедрить новую систему тотального контроля уплаты налогов. Контролеры будут проверять расходы граждан, сверять их с официальными доходами, и в случае выявления несоответствия – попросят указать, за какие средства была совершены те или иные траты.

Если попавший под подозрение в неофициальных доходах не сможет объяснить, откуда взялись деньги, то ему придется заплатить с них 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), объяснил UBR.ua глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, законопроект, которым будет введен новый способ налогового контроля, сейчас разрабатывает Минфин. Мы выясняли, когда стоит ждать принятия документа, а также детали нового механизма.

Как объясняет Гетманцев, сегодня Налоговая служба имеет доступ только к информации о полученных доходах, с которых высчитываются необходимые отчисления в казну.

За работника эти данные предоставляет работодатель, являющийся его налоговым агентом. Декларировать и оплачивать налоги необходимо и с средств, полученных вне основного места работы.

Проверка расходов граждан – это т.н. "непрямой" или косвенный метод налогового контроля. Он может существенно расширить возможности выявления "теневых" доходов, которые государство сейчас не видит и с которых не получает денег.

Гетманцев подчеркивает, что новацию не стоит называть "налогом на расходы".

"Расходы облагаться не будут. Согласно разрабатываемой норме, если вы не сможете объяснить источник происхождения средств на расходы, тогда к сумме, которую вы не сможете объяснить, будет применена обычная налоговая ставка – 18% НДФЛ", – объяснил нардеп.

Доказать легальность расходуемых средств можно будет доходами, полученными за всю жизнь, указывает глава налогового парламентского комитета.

Уплаты 18% сбора с неподтвержденных доходами трат можно избежать, задекларировав их в рамках налоговой амнистии. Согласно соответствующему закону, принятому Верховной Радой в июне, одноразово легализовать полученные активы можно будет в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 гг.

Налоговая ставка в рамках амнистии значительно ниже, чем НДФЛ – 5% от стоимости валютных ценностей на банковских счетах и других активов, зарегистрированных в Украине. Для заграничных активов предусмотрен сбор в размере 9%.

"Налогоплательщик сможет объяснить расходы как своими легальными доходами, так и амнистированными. Никаких дополнительных вопросов в таком случае к нему не возникнет", – пояснил Гетманцев.

Сама по себе реформа налогового контроля является частью программы амнистирования. Поэтому, поясняет нардеп, проверка расходов граждан начнется как минимум после окончания налоговой амнистии.

Он полагает, что законопроект Минфина вступит в силу не ранее 2023 года.

Будет ли подлежать проверке любое несоответствия между декларируемым доходом и расходами, либо же контролеры будут следить лишь за тратами, превышающими определенный уровень, пока неизвестно. UBR.ua направил соответствующий запрос в Минфин, но пока что ответа не последовало.

Отметим, что в соответствии с условиями налоговой амнистии необходимо декларировать лишь активы определенной категории, например, квартиру более 120 кв. м., дом более 240 кв. м., нежилое некоммерческое помещение более 60 кв. м., транспорт не дешевле 400 тыс. грн.

Налоговый эксперт Ольга Германова предполагает, что Минфин установит в законопроекте уровень минимальных расходов (например, на одежду, коммуналку), за вычетом которых расходы будут проверяться.

"Понятно, что если человек получает минимальную зарплату и при этом покупает даже недорогое авто, то могут возникнуть вопросы. Но думаю, что мелкие суммы не подпадут под внимание. Законодатели могут поступить по примеру субсидий, права на которую человек может лишиться, если совершит единичную покупку на 50 тыс. грн. Полагаю, что в случае проверки расходов за основу будет взята примерно такая же сумма", – считает Германова.