Политика Евросоюз выделит дополнительно еще почти миллиард евро на вооружение для Украины

2025-05-13 14:45

Евросоюз выделит дополнительные 900 млн евро на вооружение для Украины. Речь идет о деньгах за счет доходов от замороженных активов рф. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис, передает Интерфакс-Украина.

"В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", - заявил он в Брюсселе в рамках работы Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Фрис напомнил, что в прошлую пятницу высокий представитель ЕС Кая Каллас объявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в оборонную промышленность Украины.

"На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например, производство беспилотников и ракет. Таким образом, ЕС выделил в целом 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - отметил он.

Также Фрис сообщил, что будет создана новая рабочая группа Украина-ЕС по вопросам сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, "чтобы способствовать поиску конкретных решений".

Он пояснил, что в настоящее время ЕС использует "все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы максимально поддержать Украину и ее интеграцию в европейскую оборонную, технологическую и промышленную базу".

"Однако мы знаем, что существуют также препятствия для интеграции, которые… создают задержки в производстве систем противоракетной обороны малой дальности и беспилотников, которые вам нужны. И мы знаем, что компании с обеих сторон имеют определенные опасения, то ли по поводу доступа к финансированию, то ли по поводу сертификации вашей продукции", - отметил Фрис и добавил, что именно над устранением имеющихся препятствий и будет работать новая рабочая группа.

Напомним, Евросоюз может вдвое усилить военную поддержку Украины уже в текущем году. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.