Політика Польща може скасувати посилений контроль на кордоні з Німеччиною, але висунула одну умову

2025-07-07 16:44

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона готова скасувати тимчасовий посилений контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Про це він заявив під час візиту неподалік кордону з Литвою, повідомляє rp.pl.

За словами Семоняка, якщо Німеччина скасує посилений контроль зі свого боку, то польська сторона також "не бачитиме причин" для його продовження.

"Щойно зникнуть причини, через які ми змушені запровадити тимчасові перевірки, ми з радістю їх скасуємо. Якщо Німеччина скасує свої перевірки, які, нагадаю, відбуваються з жовтня 2023 року, ми також не бачимо причин для перевірки осіб, які в'їжджають з Німеччини", - додав глава МВС Польщі.

Він також допустив, що тимчасові перевірки, які стосуватимуться кордону Польщі не лише з Німеччиною, а й Литвою, можуть бути продовжені після 30 днів перерви.

"Причиною цього рішення є спільна проблема, яка стоїть перед Литвою, Польщею та Європейським Союзом, а саме боротьба з нелегальною міграцією", - пояснив Семоняк.