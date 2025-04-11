Экономика Евросоюз перечислил Украине еще миллиард евро доходов от замороженных активов рф

2025-04-11 11:32

Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

"ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и продуктивности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", - написал он.

Денис Шмыгаль отметил, что деньги пойдут на приоритетные расходы государственного бюджета. А всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Премьер подчеркнул на встрече, что приоритет Украины - полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины.

 

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