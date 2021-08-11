Украина Индексация пенсий работающим пенсионерам: почему не проводят перерасчет

2021-08-11 19:40

Часть украинских пенсионеров жалуется, что им не проводят перерасчеты пенсий. Украинцы не могут понять с чем связаны задержки индексаций.

Об этом на вопрос пенсионерки из Днепропетровской области ответили консультанты, передает издание «На пенсии».

«Я — работающий пенсионер, мне 69 лет. За все время на пенсии перерасчет по стажу был один раз. Я была в пенсионном и писала заявление. Читала в газете, что должны делать перерасчет автоматически каждые два года. Так ли это? Если да, то почему не делают? Моя пенсия — 2200 гривен», — поинтересовалась женщина.

Консультанты предположили, что в течение этого времени «хотя бы один перерасчет» без участия самой пенсионерки все же провели.

«Это лучше уточнить в местном Пенсионном фонде. Но практика показывает, что такой перерасчет не всегда можно ощутить. Мы уже не раз это показывали на примерах.

При перерасчете может увеличиться основной размер пенсии и из-за этого — уменьшиться размер доплаты до минимальной пенсии. Общий размер пенсии при этом остается неизменным. Даже в Пенсионном фонде отчитались, что в этом году они с 1 апреля пересчитали пенсии для 633 тысяч работающих пенсионеров, но фактически пенсия выросла только в половине случаев — у 313 тысяч пенсионеров.

Напомним, что в этом году указанный перерасчет сделали с опозданием — только к лету, а доплату по перерасчету за апрель и май выплачивали в июле», — объяснили они.

Справка

За каждые два года, отработанные после выхода на пенсию, пенсионер может рассчитывать на так называемую индексацию (правильнее говорить перерасчет) пенсии.

С 2018 года, такие перерасчеты делаются автоматически — ежегодно с 1 апреля.

Если человек имеет право на перерасчет, но заявление не написал, то такой перерасчет ему ближайшей весной сделают все равно. Для этого у Пенсионного фонда есть все необходимые данные.