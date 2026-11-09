Політика Британія виключила участь птн в саміті G20 у Манчестері

2026-11-09 16:14

Прем’єр Великої Британії Енді Бернем заявив, що російського диктатора не запросять на саміт G20, який відбудеться у 2027 році в Манчестері.

Через санкції за військову агресію проти України рф на зустрічі зможуть представляти лише посадовці нижчого рівня.

Водночас Лондон розраховує на участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Бернем також підтвердив намір Британії й надалі підтримувати Україну військово та фінансово до завершення війни, а за потреби долучитися до миротворчої місії.

Однією з ключових тем саміту G20 стане розробка глобальних стандартів у сфері штучного інтелекту.

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