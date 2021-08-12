Мир фото Кобра пробралась из багажника в салон автобуса и убила пятерых человек

2021-08-12 14:42

На севере Египта кобра, которую перевозили в другой город в коробке, по пути выбралась из нее и убила всех находящихся в автомобиле людей - четырех пассажиров и водителя.

Как сообщает Arab News, совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить животное из города Александрия в Кафр-эш-Шейх. Тот ответил согласием и поставил коробку с опасным грузом в багажник.

Вскоре в машину подсели еще четыре человека - члены одной семьи. При этом неизвестно, знали ли пассажиры о кобре в багажнике.

Во время поездки змея выбралась из коробки, под пассажирскими сиденьями проползла в салон и напала на всех находящихся в нем людей, включая водителя. В результате пять человек погибли.

После этого неуправляемый микроавтобус попал в ДТП - он врезался в бетонное ограждение. Тогда кобра попыталась убежать, но очевидцы поймали ее и убили.