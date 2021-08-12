Мир фото Кобра пробралась из багажника в салон автобуса и убила пятерых человек

2021-08-12 14:42

На севере Египта кобра, которую перевозили в другой город в коробке, по пути выбралась из нее и убила всех находящихся в автомобиле людей - четырех пассажиров и водителя. 

Как сообщает Arab News, совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить животное из города Александрия в Кафр-эш-Шейх. Тот ответил согласием и поставил коробку с опасным грузом в багажник.

Вскоре в машину подсели еще четыре человека - члены одной семьи. При этом неизвестно, знали ли пассажиры о кобре в багажнике.

Во время поездки змея выбралась из коробки, под пассажирскими сиденьями проползла в салон и напала на всех находящихся в нем людей, включая водителя. В результате пять человек погибли.

После этого неуправляемый микроавтобус попал в ДТП - он врезался в бетонное ограждение. Тогда кобра попыталась убежать, но очевидцы поймали ее и убили.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото На Одесской трассе рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть жертвы и пострадавшие

2021-07-27 10:03

Украинского водителя арестовали на границе с Албанией за перевозку фальшивых денег

2021-07-09 10:03

В России автобус сбил более 20 человек на остановке, много погибших

2021-06-11 13:02

В Одессе поймали экс-сотрудника спецназа ГАИ «Кобра», который угонял элитные авто

2021-06-07 12:03

Еще новости в разделе "Мир"

фото Кобра пробралась из багажника в салон автобуса и убила пятерых человек

2021-08-12 14:42

Жара в Европе: зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдений

2021-08-12 14:23

Пожары в Греции: полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленном поджоге

2021-08-12 12:01

Самого редкого в мире суматранского кролика спасли благодаря посту в Facebook

2021-08-12 08:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото Кобра пробралась из багажника в салон автобуса и убила пятерых человек 2021-08-12 14:42
Жара в Европе: зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдений 2021-08-12 14:23
Пожары в Греции: полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленном поджоге 2021-08-12 12:01
Самого редкого в мире суматранского кролика спасли благодаря посту в Facebook 2021-08-12 08:39