Украина В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы

2021-08-13 13:12

Сегодня, 13 августа, начинает свою работу Центр вакцинации населения в Международном Аэропорту «Одесса», где можно будет сделать прививки непосредственно перед путешествием, сообщает гордепартамент здравоохранения.

Получить вакцину от COVID-19 здесь смогут не только путешественники, но и все желающие.

Пункт расположен сразу у парковочной площадки и в качестве бонуса – первый час парковки для владельцев автомобилей будет бесплатной.

Напомним, что для получения паспорта вакцинации, нужно сделать две прививки. В ряде стран особо подчеркивают, что с момента второй вакцинации должно пройти 14 дней.

subscriber subscriber

Еще по теме

На одесском пляже курортник едва не убил человека из-за оплаты за шезлонг

2021-08-12 11:05

В Одессе лифт с пассажирами сорвался с пятого этажа

2021-08-10 09:21

В столовой одесской больницы зафиксировано массовое отравление детей

2021-07-28 14:40

Одесские власти решили, что делать с квартирой писателя-сатирика Михаила Жванецкого

2021-07-28 10:03

Еще новости в разделе "Украина"

В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы

2021-08-13 13:12

МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана

2021-08-13 12:40

СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов

2021-08-13 11:43

На Донбассе снова зафиксированы нарушения режима тишины, ранен украинский солдат

2021-08-13 10:45
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы 2021-08-13 13:12
МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана 2021-08-13 12:40
СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов 2021-08-13 11:43
На Донбассе снова зафиксированы нарушения режима тишины, ранен украинский солдат 2021-08-13 10:45