Украина В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы

2021-08-13 13:12

Сегодня, 13 августа, начинает свою работу Центр вакцинации населения в Международном Аэропорту «Одесса», где можно будет сделать прививки непосредственно перед путешествием, сообщает гордепартамент здравоохранения.

Получить вакцину от COVID-19 здесь смогут не только путешественники, но и все желающие.

Пункт расположен сразу у парковочной площадки и в качестве бонуса – первый час парковки для владельцев автомобилей будет бесплатной.

Напомним, что для получения паспорта вакцинации, нужно сделать две прививки. В ряде стран особо подчеркивают, что с момента второй вакцинации должно пройти 14 дней.