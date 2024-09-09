Мир Самый большой аэропорт Швеции останавливал прием и отправку рейсов из-за неизвестных дронов

2024-09-09 14:31

Аэропорт Арланда близ Стокгольма, самый большой в Швеции, на несколько часов останавливал прием и отправку рейсов из-за приближения неизвестных БПЛА. Об этом сообщает AIR Live.

Четыре беспилотника разного размера были замечены вокруг стокгольмского аэропорта, из-за чего несколько авиарейсов были перенаправлены на Скавсту и Ландветтер.

Решение о закрытии аэропорта Арланда было принято около 2:00. В 3:30 утра аэропорт снова заработал.

Полиция открыла досудебное расследование по факту диверсии в аэропорту и нарушение закона о безопасности.

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