Украина фото В Украине выпускают новые купюры: как они выглядят

2021-08-17 16:40



20 августа Национальный банк Украины выпустит памятные банкноты в 500 и 100 грн., посвященные тридцатилетию Независимости нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке рассказали, что в банкнотах сохранен традиционный дизайн, но с одним отличием. На этих деньгах появился символ тридцатилетия Независимости. Памятная банкнота в 100 грн. напоминает вариант 2014 года, но подписал ее глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Купюре присвоена серия ЯА и выпущена тиражом в 30 тысяч экземпляров. Ее размер - 75 на 142 миллиметра.

На лицевой стороне можно увидеть изображение Тараса Шевченко. Здание КНУ имени Шевченко разместилось на обороте купюры. На банкноте предусмотрен полный набор элементов защиты, которыми располагают аналогичные деньги, выпущенные в 2014 году.

Праздничная айдентика нанесена на лицевой стороне. Для нее использовалась специальная трафаретная печать. Если посмотреть на праздничную надпись под другим углом, она полностью сменит цвет.



Памятная банкнота в 500 грн. совпадает по дизайну с образцом 2015 года, однако она подписана Кириллом Шевченко. Этим деньгам присвоили серию ЯА. Всего таких купюр в Нацбанке решили выпустить 30 тысяч. Размер каждой – 75 на 154 миллиметра.

На лицевой стороне можно увидеть изображение Григория Сковороды. На обороте разместился рисунок Киево-Могилянской академии. Памятная банкнота располагает полным набором элементов защиты, который нанесен на аналогичную купюру, выпущенную в 2015 году. Праздничная айдентика поместилась на лицевой стороне.