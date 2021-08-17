Украина Как определить арбуз с нитратами: актуальные советы

2021-08-17 20:00

Веса арбуза должен быть приблизительно 7-10 килограмм

Август – традиционный сезон арбузов. В это время нужно быть особо внимательными при выборе этой ягоды, чтобы не навредить здоровью, ведь зачастую, некоторые украинцы покупают арбузы с нитратами. Эксперты дали советы, как узнать, безопасен ли арбуз.

Прежде всего, стоит обратить внимание где продаются арбузы. Ни в коем случае не надо покупать их у дорог, потому как они впитывают в себя выхлопные газы автомобилей и тяжелые металлы. Арбузы, которые продают на обочине, скорее всего не прошли должного санитарного контроля, и это важно учитывать.

Конечно, же четко и точно определить, присутствую ли в арбузе нитраты, можно в лабораторных условиях, однако есть некоторые моменты, которые при покупке нужно учесть. Так, нужно посмотреть, какого цвета мякоть. Если она интенсивно ярко-красная с фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, а желтые, то однозначно, такой арбуз лучше не есть. У хорошего арбуза на срезе мякоть должна быть с крупинками, а не гладкой.

Специалисты не рекомендуют покупать арбузы с трещинами, так как он мог либо упасть, либо переспеть, а через трещину вполне могли проникнуть вредные для организма бактерии.

Что касается веса арбуза, то он должен быть приблизительно 7-10 килограмм. Если арбуз небольшой, то он рос, скорее всего, не бедной почве и недополучил полезных веществ. Если арбуз больше, то по всей видимости он с нитратами.

Проверить на наличие нитратов арбуз можно в домашних условиях простым способом. Для этого нужно растолочь немного мякоти в стакане дистиллированной или кипяченой воды. При наличии нитратов – вода окрасится в красный цвет.

Специалисты также советуют, для максимального исключения попадания нитратов в организм, не доедать арбуз до самой корочки, особенно, детям.