Жизнь Как избежать обезвоживания и нагрузки на сердце в жару - рекомендации медиков

2023-08-16 11:21

Высокая температура воздуха (более 30 °С), которая держится 3 дня и более, вызывает особое опасение медиков. В периоды аномальной жары значительно повышается нагрузка на сердце и возрастает риск инфарктов, поскольку кровь сгущается. Также ухудшается психоэмоциональное состояние.

Если температура воздуха выше 21 °С, организм человека вступает в зону риска дегидратации, поэтому требуется постоянное восполнение жидкости в организме, отмечают эксперты из Американской Ассоциации Сердца. Они составили рекомендации по поддержанию водного баланса организма:

- Постоянно иметь при себе емкость с водой;

- Ежедневно включать в рацион фрукты и овощи с высоким содержанием жидкости;

- Перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды;

- Выпивать стакан воды после каждого посещения туалета;

- Установить в мобильном телефоне напоминание о том, что нужно пить воду каждый час.

Чтобы придать жидкости вкус, не добавляя лишних калорий, медики рекомендуют добавлять в воду дольку лимона или лайма либо веточку мяты.

Достаточное количество воды не только улучшает кровообращение, но и обеспечивает организму необходимый тонус, повышает работоспособность и контролирует аппетит.

Особенно важны меры предосторожности в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной массой тела и людям в возрасте старше 50 лет.