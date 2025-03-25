Жизнь По итогам отопительного сезона долги киевлян возросли до 8 млрд гривен

2025-03-25 08:24

Задолженность киевлян за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с начала отопительного сезона возросла на 6,5% и достигла 8 млрд грн. Об этом сообщил директор СП Энергозбут КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин во время брифинга по итогам отопительного сезона 2024/2025.

Общий долг жителей столицы составляет 5 млрд грн за отопление и почти 3 млрд грн за горячее водоснабжение.

По словам Лопатина, большинство потребителей добросовестно оплачивают счета, однако общий уровень задолженности продолжает расти.

Чтобы избежать судебных разбирательств, Киевтеплоэнерго предлагает потребителям возможность реструктуризации долгов. В то же время в случае отказа от такого варианта предприятие вынуждено принимать более жесткие меры.

Киевтеплоэнерго уже подало 1,5 тыс. исков в суд о взыскании задолженности, и это количество постоянно растет. После отмены моратория на штрафные санкции на долги ежедневно начисляется пеня в размере 0,01%. Кроме того, суд может дополнительно назначить инфляционные начисления и 3% годовых.

В случае уклонения от оплаты должникам угрожают аресты средств на счетах, а также ограничения на пользование недвижимостью и транспортом.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, значительная часть должников - это лица, которые имеют возможность платить, но игнорируют коммунальные обязательства. Он подчеркнул, что долги за тепло - это не только финансовая проблема, но и угроза стабильному прохождению следующего отопительного сезона.