Экономика За год украинцы накопили более 712 тысяч новых долгов

2025-01-17 16:44

Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРД пополнился на 712 453 записи, сообщает Опендатабот.

В топе - штрафы за нарушение ПДД, взыскания за административные правонарушения и в пользу государственного бюджета. В том числе 8,8 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. В то время как с мая количество долгов увеличилось на 360 тысяч.

Всего с начала полномасштабной войны реестр вырос почти на 2 млн задолженностей.

Больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение ПДД - 1,8 млн, или 21% от общего количества. Еще 20% - это взыскания за административные правонарушения: 1,7 млн. Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн, или 18,5% от общего количества долгов. Замыкают четверку долги по коммунальным платежам - 727 тысяч, или 8%. Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной категории.

На 24% увеличилось количество взысканий имущества по исполнительному документу - до 15,6 тысячи. Также почти на 17% возросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных - 11,8 тысячи.