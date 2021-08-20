Мир фото Новый Пабло Эскобар? Госдеп США дает 5 млн долларов за информацию об экс-главе вооруженных сил

2021-08-20 22:12

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау. Антонио Инджаи возглавлял преступную организацию, которая в течение многих лет принимала активное участие в незаконном обороте наркотиков в регионе, даже будучи главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау.

Он является бывшим главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау, и с мая 2012 года на него наложен запрет ООН на поездки в связи с его участием в государственном перевороте в апреле 2012 года.

Также торговец считался одной из самых могущественных дестабилизирующих фигур в Гвинее-Бисау, используя незаконные доходы для подкупа иностранных правительств и подрыва верховенства закона во всем регионе.

Инджай был обвинен в заговоре с целью наркотерроризма, в заговоре с целью ввоза кокаина, в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в заговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет.