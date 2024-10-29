Политика Участие войск КНДР в войне: в Госдепе США прокомментировали

2024-10-29 20:48

Вашингтон проводил консультации с союзниками.

Соединенные Штаты Америки проводили консультации с Киевом и другими союзниками по поводу реакции на участие войск Северной Кореи в войне России против Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

"Мы консультировались с украинцами, мы консультировались с нашими союзниками и партнерами по поводу соответствующих последующих шагов", — высказался политик.

Впрочем, Миллер отказался уточнить, о чем говорилось в этих разговорах. Он подчеркнул, что "не собирается на публику говорить о реакции".

Напомним, в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против сил КНДР, если они вступят в бой против украинских сил.