Детали АНОНС В Киеве открылась выставка в стиле цифрового искусства

2021-08-20 17:01

В Музее истории Киева открылась выставка Лены Коламбет «Бесконечность вариаций. NFT or Real Art?». Эта художница сейчас одна из немногих в Украине, кто работает в стиле цифрового искусства.

NFT или криптоарт - это цифровое искусство, которое сегодня бурно развивается. Эти произведения можно увидеть только с помощью различных гаджетов, потому что они существуют только в цифровом мире. Причем они выставляются и продаются на специальных платформах, их можно купить за криптовалюту.

На этой выставке представлены инсталляции и картины Коламбет, так сказать, «в реале», а также можно увидеть, как художница изменила изображения с помощью цифровых технологий и какими они сейчас продаются на NFT-платформах и аукционах.

«Мне хотелось показать бесконечность вариаций людей и их мнений. Поскольку сколько людей, столько и идей, мыслей, приходящих им в голову. А также бесконечность изображений. Поэтому первая часть названия выставки звучит «Бесконечность вариаций». Также я хотела показать, что наша сегодняшняя жизнь невозможно без смартфонов, интернета. И вот как раз сочетание интернета, цифрового пространства и реальности - одна из граней моего проекта. Я хочу, чтобы каждый посетитель ответил для себя на вопрос: NFT or Real Art? Что ему ближе: реальное или виртуальное изображение? Ведь мы живем в удивительное время. На наших глазах родилось новое искусство, которое так и называется криптоискусство. Эти произведения можно купить, продать и владеть ими только в интернете. И это тоже уже реальность. С другой стороны, оффлайн-искусство можно подержать в руках, почувствовать его энергетику, - рассказала художница об идее своей выставки.

Об авторе:

Лена Коламбет родилась в Киеве, училась во Львове, а живет и творит сегодня в Одессе. В качестве художественного подхода она использует приемы абстракции в сочетании с элементами символизма. Для большей выразительности Лена использует смешанную технику рисования акрилом, маслом, пастелью, структурными и другими материалами. В этой серии работ она использует свой собственный стиль, похожий на пиксель, тем самым подчеркивая всеобъемлющую диджитализацию общества.

В 2016 году она принимала участие во Всеукраинском конкурсе художников, где заняла 1 место в номинации «Экспериментальная живопись». Также у художницы был подписан контракт с французской галереей GALERIE SONIA MONTI. Она принимала участие в международной выставке Musa International 2020 в Италии и многочисленных совместных выставках в Украине и за ее пределами. Ее работы находятся в частных коллекциях в Украине, Беларуси, Израиле, США, Греции, Германии, Нидерландах.

Больше о Лене Коламбет и ее каталог работ можно узнать, перейдя на www.lenakolambet.com.

Выставку можно посмотреть до 5 сентября. Адрес: МВЦ современного искусства, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7.