Детали Землянская: Доступа к правосудию и справедливому суду нет не только у Медведчука, но и у большинства украинцев

2021-08-20 17:37

Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская утверждает, что доступа к правосудия и справедливому суду нет не только у Виктора Медведчука, но и у большинства украинцев. Об этом она сообщила в эфире "Першого Незалежного".

"Если топового политика по вот таким каким-то бумажкам закрывают, якобы судят, извините, как рядовой украинец будет иметь доступ к правосудию? Мало того, что подняли эти ставки судебного сбора - ты должен платить, когда задолженность по зарплате почти 4 млрд, а ты должен найти где-то несколько тысяч гривен, чтобы оплатить судебный сбор. Еще судиться, еще и на юриста и так далее. И всегда, то переносят на пол года. То если так поступают с влиятельным человеком, которого все же вся страна знает то, что говорить о рядовых украинцах. Когда нам говорят - если вам что-то не нравится идите в суд, суд это рассмотрит и так далее и тому подобное. Нет, это путь в никуда. Поэтому это показательно, вот это как раз яркий пример, что доступа к правосудию, к справедливому суду нет не только у Медведчука – нет у большинства украинцев", - отметила она.