Детали Загородний: Исходя из решения по Порошенко, суд должен немедленно освободить Медведчука из-под домашнего ареста

2022-01-20 12:30

Учитывая, что Печерский райсуд принял решение об освобождении Петра Порошенко под личное обязательство, то председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук должен быть немедленно освобожден из-под домашнего ареста, учитывая, что обвинения, которые ему предъявлены - по тем же статьям, что и экс-президенту. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Он подчеркнул, что Медведчук, своим поведением в судах показал, каким должна быть Украина - правовым демократическим государством.

"Своим поведением Медведчук как раз показал, что он является тем политиком, который показывает пример, какой должна быть Украина. Должно быть таким, как записано в первой статье Конституции, что Украина является правовым-демократическим государством, а поведение Петра Алексеевича, хоть ему и смягчено вынесенное решение, как раз показывает, что он не является олицетворением демократичности в нашем государстве. Теперь исходя из того решения, которое вынесли Порошенко, однозначно суд теперь должен немедленно рассмотреть апелляции и вынести решение по Виктору Медведчуку и осободить его вообще. Потому что, если Петр Алексеевич, который был президентом и он принимал решения и ему суд вынес под личные обязательства, то Виктору Медведчуку в то время, когда ему инкриминируют те же обвинения, что и Порошенко - государственная измена и финансирования терроризма. Он вообще не был никаким ответственным лицом, он был гражданином Украины, который не занимал никаких высоких, вообще не занимал никаких государственных должностей. В этом деле, еще раз логичное завершение, дела нет, есть чисто фабрикация этого дела. В отличие от Порошенко, Виктор Медведчук является принципиальным политиком, который стоит на своих убеждениях со времени своего прихода в политику в 1996 году", - подчеркнул Загородний.

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.