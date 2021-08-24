Украина фото После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской

2021-08-24 16:40

 

После завершения официальных мероприятий ко Дню независимости неизвестный мужчина облил красной краской ступеньки возле здания КГГА на Крещатике.

Источник: коммунальная корпорация "Киевавтодор"

Дословно: "Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступеньки возле КГГА.

Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". Возле самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской".

Детали: Отмечается, что правоохранители зафиксировали инцидент, а после завершения следственных действий работники ДЭУ (дорожно-эксплуатационного управления – ред.) Шевченковского района оперативно отмыли ступеньки и постамент на ул. Крещатик, 36.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве Порошенко облили зеленкой

2021-08-24 19:00

видео 30 лет Независимости Украины: Военный парад и марш Защитников на Крещатике и Майдане Независимости

2021-08-24 10:03

Путин высказался о транзите газа через Украину после запуска Северного потока-2

2021-08-22 11:30

Умань завалило мусором после наплыва хасидов. Коммунальщики отказываются его вывозить

2021-08-18 21:40

Еще новости в разделе "Украина"

​Индексация пенсий: кому, сколько и когда доплатят в первую очередь

2021-08-24 19:20

Концерт на День Независимости Украины: где и когда смотреть шоу

2021-08-24 18:40

Украинцы продолжают отказываться от налички – НБУ

2021-08-24 17:40

Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото

2021-08-24 17:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

​Индексация пенсий: кому, сколько и когда доплатят в первую очередь 2021-08-24 19:20
Концерт на День Независимости Украины: где и когда смотреть шоу 2021-08-24 18:40
Украинцы продолжают отказываться от налички – НБУ 2021-08-24 17:40
Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото 2021-08-24 17:00