Украина фото После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской

2021-08-24 16:40

После завершения официальных мероприятий ко Дню независимости неизвестный мужчина облил красной краской ступеньки возле здания КГГА на Крещатике.

Источник: коммунальная корпорация "Киевавтодор"

Дословно: "Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступеньки возле КГГА.

Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". Возле самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской".

Детали: Отмечается, что правоохранители зафиксировали инцидент, а после завершения следственных действий работники ДЭУ (дорожно-эксплуатационного управления – ред.) Шевченковского района оперативно отмыли ступеньки и постамент на ул. Крещатик, 36.