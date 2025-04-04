ВОЙНА В Украине Коррупционный скандал в КГГА - Виталий Кличко сообщил о массовых увольнениях чиновников

2025-04-04 14:39

Из Киевской городской государственной администрации уволили семерых высокопоставленных чиновников, которые фигурируют в расследовании о незаконном завладении землей в столице. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Со своих должностей в КГГА уволены:

  • заместитель главы КГГА Петр Оленич;
  • заместитель руководителя КП Киевблагоустройство Алексей Мушта;
  • заместитель директора КП Спецжилфонд Юрий Леонов.

Депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев был уволен с должности директора коммунального предприятия Инженерный центр. Фракция партии Удар начала процедуру его отзыва с депутатов Киевсовета.

По словам Кличко, также с должностей уволены:

  • директор коммунального предприятия Киевский институт земельных отношений Игорь Долинский;
  • директор КП Спецжилфонд Владимир Шарий;
  • заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святин.

Директор коммунального предприятия Финансовая компания Житлоинвест Виктор Погребной находится на больничном. По словам мэра, как только чиновник вернется на работу - будет уволен.

Кличко также прокомментировал ситуацию вокруг других чиновников, имена которых упоминались в журналистском расследовании о коррупционной схеме хищения столичной земли.

"Что касается других чиновников, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко - статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. В настоящее время он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета", - сказал Кличко.

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