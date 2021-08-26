Украина Иудейский Новый год 2021: дата празднования, история, традиции и особенности Рош ха-Шана

2021-08-26 09:21

Иудейский Новый год относятся к числу наиболее важных праздников. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года. Его отмечают два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2021 году Рош ха-Шана наступает 7 сентября.

В Танахе первым месяцем года считается весенний месяц авив, позднее названный нисан, когда евреи вышли из Египта. Он приходится на март-апрель григорианского календаря.

Соответственно, седьмой месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц, поэтому с него ведется летоисчисление.

Характерная черта празднования Рош ха-Шана – трубление в шофар во время службы в синагоге. Это действие означает вызов на Божественный суд и призыв к покаянию.

Рош Ха-Шана, или еврейский Новый год 2021 – это не только день сотворения мира, но и день суда. По преданию, в дни Рош Ха-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей. В это время евреям предписано проанализировать случившееся за год и раскаяться в плохих поступках. Размышляя о будущем, они просят мира, согласия, здоровья.

В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу жизни. Во время праздничной трапезы принято обмакивать хлеб (обычно круглую халу), над которым было произнесено благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким.

Подобно всем еврейским праздникам, этот день проводят в молитве. Молитвы, читаемые в Рош ха-Шана, должны содержать десять иудейских текстов, упоминающих Бога как царя, десять текстов, упоминающих Бога как помнящего все и десять текстов, в которых упоминается шофар – бараний рог, один из главных атрибутов праздника.

Шофар, в который трубят в ходе утренней молитвы призывает верующих на Божий суд и напоминает и об агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Это символизирует готовность каждого верующего к самопожертвованию.

Также считается, что звуки шофара достигают небес и сбивают с толку сатану, который в этот момент докладывает Богу обо всех человеческих грехах. Обвинителя оглушают трубные звуки и он не может прочесть весь свой обличительный список.

На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара, взывающего к человеческой совести.

Существует еще один обряд, связанный с еврейским Новым годом – ташлих. Верующие собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам.

Праздником начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые Дни трепета. Их кульминацией становится следующий праздник – Йом-Киппур – день примирения.

Считается, что в начале этого периода Бог восседает на престоле справедливого судьи и внимательно оценивает поступки всех людей. Но затем он "пересаживается" на престол милосердия и дает людям еще один шанс исправиться.

Традиционным фруктом, связанным с Рош ха-Шаном, считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их заменяли яблоками. Частью трапезы непременно является мед, чтобы наступающий год был сладким.

Также стол подается рыба непременно с головой, нарезанная кружками морковь, напоминающую золотые монеты, круглый, в форме венка, хлеб хала.

Запрещено пробовать горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горести и беды. Не принято есть орехи, потому что числовое значение слова "орех" на иврите равно числовому значению слова "грех".