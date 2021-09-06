Украина видео Хасиды в Умани готовятся к празднованию Рош ха-Шана:

2021-09-06 21:20

В Умани хасиды готовятся к празднованию 5782-го Рош ха-Шана – иудейского нового года. Утром в город прибыло 27757 хасидов. При этом ранее сообщалось, что в этом году ожидается прибытия примерно 50-ти тысяч еврейских паломников.

Репортаж с места событий ведут представители множества СМИ, среди которых фотокорреспонденты "Суспильного", а также журналист "Апострофа".

На улицах города уже дежурят правоохранители, спасатели и нацгвардийци. Перед тем, как выехать на территорию Украины, каждый паломник в обязательном порядке должен сделать ПЦР-тест на коронавирус. Также все желающие паломники могут пройти дополнительную проверку в уманской лаборатории.

Обряды хасидов

Перед вечерним празднованием иудеи традиционно читают дневную и вечернюю молитву. Это делается в обычной одежде, в отличие от утренней.

"В молитве Шма есть такие слова: "И привяжешь их в знак на руку свою, и будут они повязкой между глазами твоими". Согласно еврейской традиции, Тора говорит здесь о тфилин (филактериях) - специальных коробочках из черной кожи, в которые вкладывают пергаменты с написанными на них отрывками из Торы. Таких коробочек две: для руки и для головы. К каждой из них приделаны ремни для крепления их, так же непременно черного цвета", — объясняет представитель хасидской общины Барух Эфраим Бавлы.

Подготовка к иудейскому новому году начинается примерно в полдень, а празднование начинается уже вечером.

При этом хасиды едят яблоки с медом и рыбьи головы. Это специальный ритуал. Они объясняют его тем, что рыба гниет с головы. Именно с головы начинаются все проблемы и поэтому, если голова будет хорошей, то хорошим будет и все остальное.

"В полдень у нас молитва, с которой начинается праздник. Все идут купаться, бриться и одеваться в белые одежды без пятен. Это значит, что мы начинаем новый, чистый год. Едим яблоки с медом и рыбьи головы, потому что именно с головы начинаются все проблемы. Если голова будет хорошей, то и все тело станет таким", — говорит Барух Эфраим Бавлы.