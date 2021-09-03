Украина На время празднования Рош-ха-Шана в Умани развернут специальный отряд спасателей

2021-09-03 13:45

В городе Умань для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время празднования еврейского Нового года - Рош-ха-Шана - развернут специальный сводный отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в состав отряда вошли спасатели из разных районов Черкасской области, а также водолазы, пиротехники, медики и сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты.

"Численность сводного отряда составляет 116 человек личного состава. Эта группировка усилена 29 единицами специальной пожарно-спасательной техники", - указано в сообщении.

В местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания паломников ГСЧС организовала дежурство 10 стационарных постов.